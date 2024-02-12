ВС РФ закрепляют преимущество в «битве дронов» на южнодонецком направлении

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Украинские средства радиоэлектронной борьбы российским БПЛА — не помеха.

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Часть беспилотников противника нашим военным удается перехватить. Их перепрошивают и отправляют обратно в сторону позиций ВСУ. Работу расчетов на южнодонецком фронте увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Доставка прямо на передовую. По-другому сюда не подобраться. Операторы БПЛА группировки «Восток» высаживаются в неприметном месте. Весь боевой арсенал — вот в этом черном чемодане: блок питания, кабель, батарея и сам коптер. Отдельно — осколочно-фугасный боеприпас.

«Устройство сброса называется „Калун“. Идет под один снаряд. Здесь есть датчик света. Когда включается свет, датчик срабатывает, сброс производится», — объясняет оператор БПЛА с позывным "Тихон".

Сборка закончена. Можно взлетать.

«Южнодонецкий фронт буквально кишит дронами. Это наша ударная сила. Они используются как для корректировки, так и для точечных боеприпасов по противнику», — передает с места событий корреспондент Кирилл Ольков.

Конкретно этот, с подвесом, взмывает на высоту 50 метров и растворяется в небе. Его задача — незаметно подобраться к позициям ВСУ в северной части Новодонецкого. Бои за этот восточный рубеж Времьевского выступа не прекращаются уже несколько месяцев. И нашей пехоте нужна поддержка с воздуха.

«Найдены закрытые боеприпасы или группа противника. На все это происходит сброс. Была эвакуация у противника — полетели, поразили трех боевиков ВСУ», — рассказывает командир взвода с позывным "Жаков".

Добравшись до места, беспилотник скидывает боеприпас. До взрыва — три секунды. Допустимая погрешность при сбросе — пять метров, но этот снаряд залетает прямо во вражеский окоп, накрывая осколками противника. Выполнив свою миссию, беспилотник возвращается к оператору.

Производство дронов у наших бойцов поставлено на поток. Недалеко от передовой так называемый военно-полевой сервисный центр обслуживания БПЛА. Хвостовики и механизмы сброса здесь печатают на 3D-принтере. В мастерской чинят наши беспилотники и перепрошивают перехваченных врагов.

Воздушная битва дронов на южнодонецком фронте достигла кульминации. Сражения в воздухе не менее ожесточенные, чем на земле. У российских бойцов в небе — ощутимое преимущество.

«Шагнули вперед по прошивке, что позволяет нам летать в тех местах, в которых не могли летать. На территории, где действует РЭБ противника. У нас участились случаи попадания. У противника поутихло», — уточняет техник подразделения БПЛА с позывным "Длинный".

Помимо ударных дронов, операторы бросают в бой разведчиков. На этих кадрах — воздушная охота новейшего беспилотника «Суперкам». Может находиться в воздухе более четырех часов, отлетая от оператора на сотню километров.

А вот так барражирующий боеприпас «Ланцет» одним ударом расправляется с вражеской САУ, лишая артиллерии ВСУ и помогая нашей пехоте в наступлении под Новодонецким. Украинские войска так и не смогли закрепиться в этом поселке, а теперь и вовсе отошли к его северным границам. Во многом благодаря нашей воздушной разведке и ударной силе боевых дронов.

Тема:
Спецоперация
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