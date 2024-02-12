Российские военные уничтожили два полевых склада ВСУ под Донецком
Там боевики хранили артиллерийские боеприпасы.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, где уничтожили, в том числе, склады с украинскими боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.
Бойцы армии России отразили под Донецком 13 атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило выйти на более выгодные позиции и лишить противника живой силы и техники.
«Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов», — говорится в сводке Минобороны РФ.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в социальных сетях появились фотографии передачи Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в США на ремонт.
- 12 февр
- Нарышкин: Запад назначит наместника на Украине, чтобы контролировать Зеленского
- 12 февр
- ВС РФ закрепляют преимущество в «битве дронов» на южнодонецком направлении
- 12 февр
- Украина начала передавать США поврежденные установки HIMARS
- 12 февр
- Ближе по духу: почему боевики ВСУ принимают решение перейти на сторону России
- 12 февр
- «Безусловно, правильно!» — Рич похвалил ST за поездку в зону СВО и песню для росгвардейцев
- 12 февр
- «Это же ненормально»: как на Украине погибших боевиков объявляют без вести пропавшими
- 12 февр
- В Кремле прокомментировали сообщения об использовании Россией спутников Starlink
- 12 февр
- Это было непросто: как SТ снимал свой клип на песню «Дай ему сил», презентованную росгвардейцам
- 12 февр
- «Мотивы трудно понять»: чем для ВСУ обернется назначение Сырского
- 12 февр
- СМИ узнали о переброске одной из лучших бригад ВСУ в ДНР
Читайте также
93%
-0.37 97.94
-0.41
Нашли ошибку?