Российские военные уничтожили два полевых склада ВСУ под Донецком

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 79 0

Там боевики хранили артиллерийские боеприпасы.

Российские военные уничтожили два полевых склада ВСУ под Донецком

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

Российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, где уничтожили, в том числе, склады с украинскими боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Бойцы армии России отразили под Донецком 13 атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило выйти на более выгодные позиции и лишить противника живой силы и техники.

«Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-20. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в социальных сетях появились фотографии передачи Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в США на ремонт.

Тема:
Спецоперация
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