Украина начала передавать США поврежденные установки HIMARS
В соцсетях появились фотографии поврежденных HIMARS, отправленными в США
Фото: Cpl. Colton Garrett / ТАСС
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Не успели американцы поставить технику, как украинцы возвращают ее обратно, уже на ремонт.
В социальных сетях появились фотографии передачи Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в США на ремонт. Об этом сообщил один из пользователей X под псевдонимом Keystone Intel.
На кадрах, которые разлетелись по интернету, можно заметить поврежденные HIMARS. В частности, видны отверстия на корпусе американской техники. Предварительно, для ремонта в США установки были доставлены транспортным самолетом Ан-124.
Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за январь. Так, Украина лишилась трех тысяч единиц техники, включая западную. Среди уничтоженного — немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS. Потери живой силы ВСУ превысили 23 тысячи боевиков.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СМИ узнали о переброске одной из лучших бригад ВСУ в ДНР.
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