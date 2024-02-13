Крупная авария произошла на Невском проспекте в Петербурге

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 54 0

Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей в Петербурге

Фото, видео: Telegram / ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области / spb_police78; 5-tv.ru

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Правоохранители проверяют водительницу Porsche на наличие алкоголя в крови.

Иномарка столкнулась с двумя автомобилями на Невском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным ведомства, 23-летняя девушка за рулем Porsche Macan при перестроении не справилась с управлением и врезалась в малолитражку. После чего она вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще с одной иномаркой.

Из-за аварии пострадала женщина за рулем малолитражки. Помощь на месте инцидента ей оказали врачи.

Правоохранители проверяют водительницу Porsche на наличие алкоголя в крови. Ставший свидетелем ДТП депутат Госдумы Михаил Романов рассказал, что Porsche ехал в «шахматном порядке».

Так, 23-летняя девушка подрезала другие авто. Парламентарий добавил, что, выйдя из машины, она выкрикивала, что как врач спешила к пациенту.

Ранее 5-tv.ru писал, что дело возбуждено по факту ДТП с автобусом с детьми в Псковской области.

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