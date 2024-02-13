«Оторвало ногу, в голове шрапнель»: журналисты Al Jazeera попали под обстрел в Газе

Израильская армия ударила по городу Рафах, где снимали репортаж сотрудники международного телеканала.

Корреспондент Исмаил Абу Омар и оператор Ахмад Матар канала Al Jazeera работали в городе Рафах в секторе Газа, когда израильская армия нанесла по кварталам авиадуар. В результате журналисты получили серьезные ранения, врачи борются за их жизни. Сообщение о случившемся появилось на сайте канала.

«Они документировали ужас, который они пережили за последние 24 часа в результате массированных авиаударов по основным районам города Рафах, где погибли около 100 человек. В этот момент они стали мишенью для ракеты, выпущенной с беспилотника», — говорится в сообщении Al Jazeera.

В результате удара ЦАХАЛ корреспонденту оторвало ногу, в его груди и голове застряла шрапнель. Мужчина потерял много крови и, как рассказывает врач скорой Мухаммад Аль-Астал, оказывающий ему помощь, пострадавший находится в критическом состоянии.

Стоит отметить, что Исмаил Абу Омар был одет в синий бронежилет с надписью PRESSA.

Подробности о состоянии оператора не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что порядка 100 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по городу Рафах.