Более 200 миллионов просмотров собрало интервью Карлсона с Путиным в соцсети X

А число репостов видео составляет свыше 300 тысяч.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным собрало свыше 200 миллионов просмотров менее чем за неделю с момента публикации в соцсети X.
А число репостов видео в X составляет свыше 300 тысяч. Пользователи сервиса поставили интервью более миллиона отметок «нравится».
Наконец, количество просмотров интервью с Путиным на YouTube-канале Карлсона достигло почти 16,5 миллиона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Карлсон пообщались после интервью. Беседа была краткой и «на ногах», уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Интервью, по его мнению, стало резонансным событием, которое заставило европейских политиков задуматься о том, стоит ли продолжать свою неконструктивную политику в отношении России.
Оно было опубликовано в интернете ночью 9 февраля. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», а также отношения России и НАТО.
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