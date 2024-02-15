Четверть месячной нормы: рекордный снегопад накрыл Москву

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Рекордный снегопад накрыл Москву

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Погода

Высота сугробов с начала зимы достигла уже 60 сантиметров, а такого не было последние 70 лет.

Движение транспорта по всей Москве затрудняет еще и рекордный снегопад. По прогнозам синоптиков, сегодня должно выпасть около четверти месячной нормы осадков. И это даже больше, чем принес недавний циклон «Ольга».

Таким образом, высота сугробов с начала зимы достигнет 60 сантиметров, а такого не было последние 70 лет. Все это будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 14 метров в секунду. Видимость на дорогах снизится до минимума, поэтому автовладельцев, по традиции, просят пересесть на общественный транспорт. Коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности.

Засыпает и соседние регионы — Тверскую, Смоленскую, Калужскую и Тульскую области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Санкт-Петербург парализовало в 10-балльных пробках из-за сильной метели.

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