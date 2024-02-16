Число раненых в Белгороде при обстреле ВСУ возросло до 19

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 36 0

Четыре человека отправлены на поезде в Москву.

Число раненых в Белгороде при обстреле ВСУ возросло до 19

Фото: П/с Губернатора Белгородской области / ТАСС

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Число раненых при обстреле Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля возросло до 19. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Четыре человека (два взрослых и два ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву… Пять человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой», — написал политик в Telegram-канале.

При этом десять человек находятся в белгородских больницах. Двое — в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии стабильно средней тяжести.

По данным Минобороны России, удар был совершен снарядами из РСЗО Vampire. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обстрел Белгорода очередным актом терроризма со стороны Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Белгорода несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта ВСУ.

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