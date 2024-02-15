Жители Белгорода несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта ВСУ
Жители Белгорода несут цветы к мемориалу в память о жертвах теракта ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
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Людей, без преувеличения, сплотило общее горе.
Жители Белгорода организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта ВСУ. По последним данным, атака украинских боевиков унесла жизни семи человек.
После страшного события люди со всего города понесли цветы к мемориалу, сообщает корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.
«Вот здесь, возле обычного жилого дома, произошли взрывы. Люди, которые шли мимо — либо ранены, либо убиты. Очевидцы говорят о том, что отстрелы были веерные: то есть не по какой-то конкретной цели, а просто по улицам города с намерением уничтожить как можно больше мирных жителей», — сказала журналистка.
По данным Минобороны России, удар был совершен ракетами из РСЗО Vampire. На место трагедии выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По последним данным, погибли семь человек, 18 получили ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел Белгорода очередным актом терроризма.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как высказались в ООН после ударов ВСУ по мирным людям в Белгороде.
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