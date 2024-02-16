По существу: суд приступает к рассмотрению очередного иска после «голой вечеринки» Ивлеевой

Инстанции уже отклонили несколько запросов о компенсации. Однако данный иск все-таки был принят.

Очередной иск, поданный в суд, после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой будет рассмотрен в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Таганский суд.

Прежде суды отклоняли аналогичные иски с требованием о компенсации. Однако обращение Александра Трещева будет рассмотрено. Истец требует миллиард рублей компенсации с компании МТС, хотя в документе также указывалась Ивлеева, но была исключена. Трещев также настаивает на переводе этих денег в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Заседание по рассмотрению данного иска по существу назначено на пятницу, 16 февраля.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием 2023 года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену.