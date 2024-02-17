О готовности проголосовать за Путина заявили почти 80% россиян

ВЦИОМ: Путин набрал бы около 80% голосов, если бы выборы прошли сейчас
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Выборы президента страны состоятся уже в следующем месяце.
Если бы выборы в России состоялись прямо сейчас, то за действующего главу государства и кандидата в президенты Владимира Путина проголосовали бы почти 80% россиян. Результаты соответствующего опроса опубликовал на своем сайте ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Участие в голосовании приняли свыше полутора тысяч совершеннолетних граждан страны.
«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян», — сказано в сообщении.
Также опрос показал, что 86% россиян знают, что скоро пройдут выборы президента России. Еще 82% опрошенных граждан смогли верно назвать месяц и дату предстоящего голосования.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.
Ранее 5-tv.ru писал, что доверенные лица Путина принимают звонки в колл-центре избирательного штаба.
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