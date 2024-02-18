Триумфальное освобождение Авдеевки, активное наступление и уничтожение складов: итоги СВО за неделю

На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: чего стоит лишь одно триумфальное освобождение Авдеевки, а также активное наступление на четырех направлениях фронта, уничтожение полевых складов ВСУ и разгром укрепрайонов ВСУ нашей авиацией. Победы идут по всей линии фронта — как на купянском, донецком и краснолиманском направлениях. 5-tv.ru собрал главные итоги уходящей недели.

Триумфальное освобождение Авдеевки



Российские войска взяли Авдеевку под полный контроль. Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ при освобождении Авдеевки ДНР продвинулись в глубину на почти девять километров. При этом Вооруженные силы Украины потеряли свыше полторы тысячи боевиков. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров.

5 января 2024 года Вооруженные силы России начали штурм Авдеевки по всем направлениям. В конце месяца руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что российские подразделения успешно продвигаются в зоне спецоперации, в том числе под Авдеевкой в ДНР.

16 февраля украинское командование рассказало о том, что украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями.

Накануне, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Активное наступление на четырех направлениях

Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Бойцы РФ укрепились на более выгодных рубежах и продвинулись на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях.

В общей сложности потери противника составили до 975 боевиков убитыми и ранеными, также ВС РФ уничтожили несколько украинских танков, артиллерийские установки и боевые машины, в том числе, иностранного производства.

Уничтожение полевых складов ВСУ под Донецком

www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, где уничтожили, в том числе, склады с украинскими боеприпасами.

Бойцы армии России отразили под Донецком 13 атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило выйти на более выгодные позиции и лишить противника живой силы и техники.

Су-25 разгромили укрепрайон ВСУ неуправляемыми ракетами на предельно низкой высоте

5-tv.ru

Российские штурмовые самолеты Су-25 поразили укрепрайон ВСУ на краснолиманском направлении. Полет проходил на предельно малой высоте — всего 25 метров над землей. Удар по скоплению бронетехники и живой силы противника нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.