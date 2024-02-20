В США назвали успех ВС РФ в Авдеевке поворотным моментом в конфликте

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

CNN: потеря Авдеевки стала поворотным моментом и худшим временем для Украины

В США назвали успех ВС РФ в Авдеевке поворотным моментом в конфликте

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Боевики ВСУ на протяжении десяти лет удерживали город.

Для Украины потеря Авдеевки стала поворотным моментом в конфликте и худшим временем, сообщает телеканал CNN.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после бегства из города стали еще больше ощущать отчаяние, президент страны Владимир Зеленский разочарован. Такой исход, по предположениям журналистов телеканала, связан и с тем, что США продолжают удерживать пакет помощи для Незалежной.

«Предупреждения о том, что Украина может потерпеть неудачу на передовой, если конгресс США продолжит удерживать пакет помощи на 60 миллиардов долларов, теперь превратились в горькую и жестокую реальность», — говорится в материале.

Также телеканал сообщил, что потеря Авдеевки, проваленное контрнаступление, смена главкому ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского — все это стало «худшим временем» для Украины.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что на допросе рассказали боевики ВСУ, пленные в Авдеевке.

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