Западные аналитики все чаще делятся своим пессимизмом относительно реального положения ВСУ на фронте.

После сдачи Авдеевки Украина, вероятно, начнет стремительно терять новые территории. Об это в эфире телеканала NBC News заявил Ричард Энгл.

По словам американского журналиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать, и далеко не факт, что они вообще смогут остановить быстрое продвижение российской армии.

«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять оставшееся довольно быстро… Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить», — поделился Энгл.

Репортер добавил, что напрямую общается с офицерами ВСУ, которые жалуются на катастрофическую ситуацию на передовой и колоссальный дефицит вооружения.

«Я только что разговаривал с солдатами. Они сказали мне, что приходится считать каждый патрон», — сказал Энгл.

Ранее 5-tv.ru писал, как Шойгу заявил, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по истории.

О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Минобороны РФ отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.