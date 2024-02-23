Небо над Петербургом озарил салют в честь Дня защитника Отечества

В Санкт-Петербурге прогремел фейерверк в честь празднования Дня защитника Отечества.

Залпы артиллерийского салюта устремились в небо над Северной столицей от стен Петропавловской крепости в 21:00 по местному времени. Все жители и гости города насладились красочным зрелищем. Соответствующе кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Особый праздник: как Россия отмечает День защитника Отечества

Днем в Петербурге состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Отечества, у обелиска «Город-герой Ленинград» на площади Восстания. Также цветы возложили у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.