Небо над Петербургом озарил салют в честь Дня защитника Отечества

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Жители и гости города на Неве насладились красочным зрелищем.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
День защитника Отечества

В Санкт-Петербурге прогремел фейерверк в честь празднования Дня защитника Отечества.

Залпы артиллерийского салюта устремились в небо над Северной столицей от стен Петропавловской крепости в 21:00 по местному времени. Все жители и гости города насладились красочным зрелищем. Соответствующе кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Особый праздник: как Россия отмечает День защитника Отечества

Днем в Петербурге состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Отечества, у обелиска «Город-герой Ленинград» на площади Восстания. Также цветы возложили у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Тема:
День защитника Отечества
23 февр
«Удачи на всех фронтах!» — Кудрявцева обратилась к мужчинам из больничной палаты
23 февр
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
23 февр
Успеть за пару часов: что можно быстро купить в подарок на 23 февраля
23 февр
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
23 февр
«Спасибо за то, что вы делаете»: звезды поздравляют защитников Отечества с праздником
23 февр
Шойгу отдал приказ запустить салюты в ряде городов России 23 февраля
23 февр
Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества
23 февр
С особом вниманием: как россиянки будут поздравлять своих мужчин 23 февраля
23 февр
Актер Юрий Стоянов рассказал, какие подарки обычно получает на 23 февраля
23 февр
Путин поздравил защитников Отечества с праздником
-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.75
0.31 100.44
0.54
Качественный отдых: китайский гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта

Последние новости

22:10
Умер актер из «Людей в черном» и «Ведьмы из Блэр» Лэнни Флаэрти
21:57
Небо над Петербургом озарил салют в честь Дня защитника Отечества
21:45
На Кубани упали два летательных аппарата
21:38
Ущерб по делу экс-руководства Общества глухих оценили в 217 миллионов рублей
21:24
Солистка группы «Мираж» Болдышева вспомнила, как едва не погибла на горящем теплоходе
21:11
«Не только окопы и блиндажи»: почему ВС РФ гарантирована опора для наступления в зоне СВО

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Надо любить свою Родину: как выглядят герои в современном мире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок