В День защитника Отечества Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

Путин возложил к мемориалу венок из алых роз с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Для российского лидера посещение Александровского сада и возложение там цветов — традиция, которая соблюдается каждый год 23 февраля.

Вместе с главой государства участие в торжественной церемонии приняли министр обороны РФ Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и кадеты суворовских училищ.

В завершение церемонии Почетный караул прошел торжественным маршем.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, захоронен в Александровском саду в 1966 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шойгу отдал приказ запустить салюты в ряде городов России 23 февраля.