Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Глава государства приезжает в Александровский сад 23 февраля каждый год.

Фото, видео: Telegram / Кремль. Новости / news_kremlin; 5-tv.ru

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Тема:
День защитника Отечества

В День защитника Отечества Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

Путин возложил к мемориалу венок из алых роз с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Для российского лидера посещение Александровского сада и возложение там цветов — традиция, которая соблюдается каждый год 23 февраля.

Вместе с главой государства участие в торжественной церемонии приняли министр обороны РФ Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и кадеты суворовских училищ.

В завершение церемонии Почетный караул прошел торжественным маршем.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, захоронен в Александровском саду в 1966 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шойгу отдал приказ запустить салюты в ряде городов России 23 февраля.

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