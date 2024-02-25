Более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента России

Более трех миллионов заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23:59 мск 11 марта. Этим сервисом Госуслуг воспользовались уже более трех миллионов человек», — сказано в сообщении.

Самыми активными в подаче заявлений стали Московская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская и Воронежская области, а также Чувашия, Алтайский и Пермский края.

Всего участие в ДЭГ будет доступно жителям из 28 регионов России — при этом москвичи смогут отдать свой голос на региональном портале. Проголосовать можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее. То есть не более чем в 30 субъектах.

Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.