Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами Президента

Горожанам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?»
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Москвичи могут принять участие в тестовом голосовании перед выборами Президента России. Оно пройдет 2 марта с 10:00 до 14:00. Регистрироваться заранее не требуется. Тестирование пройдет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Горожане познакомятся с особенностями электронного голосования, а разработчики проверят корректность работы всех систем.
Участники тестового голосования традиционно ответят на важный для города вопрос. В этот раз он звучит так: «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».
Для участия в тестировании потребуется постоянная регистрация в столице и возраст старше 18 лет. Тем, кто захочет сделать это на портале mos.ru, понадобится также полная учетная запись. Проверить доступные способы голосования (онлайн или с помощью электронных терминалов) можно с помощью специального сервиса в личном кабинете.
Во время теста разработчики проверят, что все компоненты системы электронного голосования работают корректно. На некоторых участках проведут стресс-тесты и убедятся, что сотрудники и оборудование готовы к экстренным ситуациям.
В этом году жители столицы будут выбирать Президента России. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00, здесь также можно выразить свое мнение с помощью терминала электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.
Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» и получить дополнительные баллы или умную колонку. Предусмотрены гарантированные награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов или семейный билет в парк развлечений. Узнать больше можно на странице проекта.
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