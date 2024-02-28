Артем Жога осмотрел образцы военной техники на заводе «Купол» в Ижевске

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Герою ДНР, в частности, показали производственные цеха.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога посетил Ижевск. Он приехал на электромеханический завод «Купол».

Это предприятие считается флагманом создания комплексов ПВО малой дальности: Герою ДНР показали производственные цеха, а также модели техники, которая постоянно модернизируется с учетом опыта СВО. Также Жога посетил оружейный концерн «Калашников».

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов встретился в Москве с представителями общественной организации «Дети войны». Он выступил за принятие федерального закона о социальной помощи тем, кто пережил годы Великой Отечественной войны.

Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники метеостанции в Хабаровском крае проголосовали на выборах президента России.

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