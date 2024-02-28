«Избегать такой риторики»: в ООН отреагировали на желание Макрона отправить войска на Украину

Международная организация, как подчеркивается, придерживается только одной позиции.

ООН призвала избегать подстрекательской риторики вокруг ситуации на Украине после слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в зону конфликта. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Наш призыв был последовательным с самого начала — избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта», — сказал он на брифинге.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что «опасным безумием, способным взорвать Европу», назвали в парламенте Германии идею Макрона отправить войска НАТО на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил: НАТО и Евросоюз этого делать не будут. Украине не помогут солдатами Швеция, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария.