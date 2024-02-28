«Избегать такой риторики»: в ООН отреагировали на желание Макрона отправить войска на Украину

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Дюжаррик призвал избегать подстрекательской риторики вкруг конфликта на Украине

«Избегать такой риторики»: в ООН отреагировали на желание Макрона отправить войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / MARC JOHN

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Тема:
Спецоперация

Международная организация, как подчеркивается, придерживается только одной позиции.

ООН призвала избегать подстрекательской риторики вокруг ситуации на Украине после слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в зону конфликта. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Наш призыв был последовательным с самого начала — избегать такой риторики. И об этом мы говорили с начала конфликта», — сказал он на брифинге.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что «опасным безумием, способным взорвать Европу», назвали в парламенте Германии идею Макрона отправить войска НАТО на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил: НАТО и Евросоюз этого делать не будут. Украине не помогут солдатами Швеция, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария.

Тема:
Спецоперация
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