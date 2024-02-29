Путин объявил минуту молчания в память о павших воинах на СВО

Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших российских воинах в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом президент объявил в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что проведение СВО поддержало абсолютное большинство россиян.