Путин заявил о важности передать потомкам сильную Россию: «Наша ответственность»

Российский лидер заверил, что именно так и будет.

Президент России Владимир Путин призвал передать потомкам сильную и благополучную страну. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, которое прошло в Гостином дворе в Москве.

Путин заверил, что именно так и будет.

«Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и за будущее России, это наша Родина, Родина наших предков, и она нужна и дорога только нам», — сказал президент.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин, объясняя необходимость заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, вспомнил старую шутку из прошлого «Бросай пить — вставай на лыжи!». Он отметил, что за последние в годы в стране выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом.