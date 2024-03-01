Дрозденко поддержал идею Путина по снижению долговой нагрузки регионов

Хорошие новости для российского бизнеса. Президент России Владимир Путин предложил по-новому посмотреть на проверки, ведь от временного моратория откажутся уже с 2025-го. Вместо этого на законодательном уровне должны закрепить особый подход.

Если в двух словах, то чем меньше у компании жалоб клиентов на товары и услуги, тем меньше ее будут тревожить проверками — и наоборот. Отдельную часть послания Путин посвятил теме развития российских регионов.

И сразу же предложил снизить их долговую нагрузку. Субъектам спишут две три долгов по бюджетным кредитам.

«С одной стороны, регионам помогают, будут снижать долговую нагрузку, инфраструктурные кредиты, а с другой стороны, был посыл, что каждый регион должен работать над тем, чтобы развивалась экономика, потому что нужны крупные суммы для реализации программ, а это налоги, это бюджетная система. Поэтому чем крепче регион, тем активнее развивается экономика. тем больше будет средств, чтобы помогать семьям, и каждому активному гражданину», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Уже говорил, что не должно быть ситуаций, когда компаниям практически невыгодно набирать оборот, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают, получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению другим способом, так называемой оптимизации фискальной нагрузки. Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной цивилизованной работе „в белую“. При этом подчеркну, никаких штрафов, подчеркиваю это особо. Никаких санкций, штрафов, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет», — отметил глава государства.

Предложил президент и по-новому посмотреть на проверки бизнеса, от временного моратория откажутся с 2025 года. Вместо этого на законодательном уровне должны закрепить риск-ориентированный подход, то есть частота проверок будет напрямую зависеть от степени риска нарушений со стороны компаний.

Чем она больше, тем более комплексной будет проверка. Административная нагрузка на добросовестные предприятия таким образом должна снизиться.