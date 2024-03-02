Российские Су-35С лишили самолеты ВСУ возможности взлетать с аэродромов

Боевые вылеты летчики совершают в любое время и при всех погодных условиях.

Истребители Су-35С выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве на авдеевском направлении и не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — говорится в сообщении.

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях,

с различными типами авиационных вооружений, подчеркнули в министерстве.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что десантники армии России заняли опорные пункты ВСУ у Вербового.