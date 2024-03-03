Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 41 0

Подобные действия не будут забыты, пообещал он.

Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины

Фото: Reuters / WOLFGANG RATTAY

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Поведение поддерживающих Украину государств нельзя понять. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

«(Украина — Прим. ред.) не просила ничего больше необходимого для защиты жизней, и когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ограничивающими оборону, ситуацию невозможно понять», — сетует он.

Подобные действия стран-союзниц не будут забыты Украиной, пообещал Зеленский.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Франции описал катастрофические последствия для ЕС в случае поражения Украины.

Тема:
Спецоперация
3 мар
Все гораздо серьезнее: всплыли новые подробности о секретных базах ЦРУ на Украине
3 мар
Скинули весь неликвид: в Авдеевке нашли технику США времен Вьетнамской войны
3 мар
Без стрельбы и пререканий: как «вежливые люди» освобождали Крым десять лет назад
2 мар
Число заявок на участие в программе «Время героев» превысило 14 тысяч
2 мар
Предсмертные конвульсии: Зеленский дал Сырскому карт-бланш
2 мар
МИД Франции описал катастрофические последствия для ЕС в случае поражения Украины
2 мар
Системы ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Белгородской области
2 мар
Более десяти тысяч человек за сутки подали заявки на участие в программе «Время героев»
2 мар
«Перехвачен в секторе люфтваффе»: Минобороны Германии отреагировало на утечку разговора военных
2 мар
Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:31
Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свои системы ПВО
4:16
Необратимые процессы: всего один витамин привел к смерти 89-летнего мужчины
4:01
Адское пекло: в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году
3:47
Все гораздо серьезнее: всплыли новые подробности о секретных базах ЦРУ на Украине
3:33
«Опасаюсь»: сын Булановой забил тревогу из-за молодого мужа матери
3:19
Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины

Сейчас читают

Появилось видео перестрелки подразделений ФСБ и боевиков в Ингушетии
Тело звезды фильма «Хождение по мукам» Аллы Богиной нашли в московской квартире
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок