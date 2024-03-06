Впервые опубликованы кадры уничтожения американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне спецоперации. Как сообщается, запись была сделана дроном под Донецком, в 40 километрах от линии соприкосновения и в момент, когда военнослужащие ВСУ явно не ожидали атаки.

Для поражения цели хватило одного точного попадания, в результате которого произошла детонация боекомплекта. Экипаж погиб, уничтожены были и бойцы украинского спецназа, которые охраняли ценную западную технику.

Утверждается, что российские военнослужащие вели огонь из реактивной установки «Торнадо-С», дальность действия которой 120 километров, что делает ее для самих HIMARS недосягаемой.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА и целое отделение ВСУ за сутки.