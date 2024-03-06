Более 700 тысяч человек проголосовали на досрочных выборах президента России

Эфирная новость 11 0

Голосование прошло и в новых регионах, и зоне спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024 Спецоперация

Более 700 тысяч россиян уже досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом сегодня рассказали в ЦИК. Избирательные участки находятся в отдаленных и труднодоступных местах, куда порой приходится добираться на вертолетах или снегоходах.

Голосование идет и на новых территориях. Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала, что вопросы обеспечения безопасности прорабатывали с военными и Росгвардией. Украина предпринимала всевозможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку.

«Первый день голосования начался очень тревожно. Были нанесены удары в Новокаховском округе, вблизи тех помещений, которые были определены участковой комиссии. Слава Богу, обошлось без жертв, и комиссии приступили к работе. Все последующие дни мы работали также напряженно, были обстрелы в Горностаевском и Великолепетихском районах», — прокомментировала по видеосвязи Марина Захарова, председатель избиркома Херсонской области.

Еще одной темой заседания стало голосование за рубежом. Количество участков увеличится с 67 до 74. Особым образом пройдет голосование в странах Балтии. Учитывая угрозы, избирательные участки будут работать на погранпереходах. Россияне из Латвии, Литвы, Эстонии, смогут отдать свой голос именно там.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян планируют проголосовать на выборах.

Тема:
Выборы президента России 2024
6 мар
Жители отдаленных районов Заполярья проголосовали на досрочных выборах президента
6 мар
«Стандартная практика»: в Евросоюзе объяснили отказ послов от встречи с Лавровым
5 мар
Военные выбирают президента: в зоне СВО началось досрочное голосование
5 мар
Опрос показал, что большинство россиян планируют проголосовать на выборах
5 мар
Важен каждый: смотрители маяков проголосовали на досрочных выборах президента
4 мар
Порядка 80% россиян намерены принять участие в предстоящих выборах президента
4 мар
Около 200 человек стали наблюдателями от СНГ на выборах президента РФ
4 мар
Мосгоризбирком получил более 7 миллионов напечатанных в Подольске бюллетеней
4 мар
«Где это видано»: почему послы Евросоюза отказались от встречи с Лавровым
4 мар
Верховный суд утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом на выборах
-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:43
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
19:39
Российский истребитель подняли в воздух над Черным морем из-за трех британских самолетов
19:37
Более 700 тысяч человек проголосовали на досрочных выборах президента России
19:23
Три моряка пропали без вести после атаки на американский балкер у берегов Йемена
19:11
От массовки в кино до «Полицейского с Рублевки»: тернистый путь Сергея Бурунова
19:00
От Золушки до Скарлетт О’Хары: с какими героинями ассоциируют себя россиянки

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
«Фанаты расстроятся»: Helen Yes о том, почему артисты выступают с температурой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок