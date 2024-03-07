На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Артема

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Мальчик борется с нейробластомой. Ему срочно требуется операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна маленькому Артему. Шестилетний мальчик борется с нейробластомой. Он перенес несколько операции и сейчас нуждается в протонной терапии стоимостью более двух миллионов рублей.

Помочь ребенку можете вы — зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 24-25 или наведите камеру на QR-код, он будет на экране в течение всего сюжета.

Зимний сад, словно дикие джунгли, где среди папоротниковых пальм живут маленькие тамарины.

— Ты хочешь обезьянку домой?

— Да.

Эти прогулки — единственная отдушина для шестилетнего Артема. В маленьком саду при клинике хоть ненадолго можно забыть о диагнозе. Полтора года мальчик борется с очень опасным заболеванием.

«Когда доктор сказал, что это нейробластома, первое, что я спросила — это рак? Он мне сказал, что да. И все. Потом, конечно, слезы. Я ничего не помню, все было, как в тумане», — рассказала мать Артема — Анжелика Зайцева.

Артем быстро похудел. В уставшем, сломленном болезнью мальчике родители не узнавали своего жизнерадостного непоседу. Сначала была операция по удалению опухоли, а потом — одиннадцать курсов химиотерапии. Один за другим. И как бы тяжело ему не было — маленький герой сейчас этого не показывает.

«Честно сказать, я бы, наверное, не выдержала. Правда. Он даже никогда не плачет, когда берут кровь. Хотя кровь стабильно нужно контролировать два раза в неделю. С вены, с пальца», — отметила Анжелика Зайцева.

Ни операция, ни химиотерапия сначала не давали результатов. Подключились петербургские врачи. В декабре Артему провели еще и пересадку костного мозга.

«На этом фоне был достигнут хороший ответ, но оставалась метаболическая активность в двух очагах в костях черепа. Для того, чтобы достичь полного ответа, нужно провести лучевую терапию на область этих очагов», — прокомментировала врач-онколог, радиотерапевт Наталья Мартынова.

Каждый день, кроме выходных, Артем проходит протонную терапию, благодаря ей облучаются только опухолевые клетки. Это очень важно, чтобы потом не было проблем с обучением, памятью, речью.

«У нас есть во многом улучшения. Я смотрю по ребенку. Я смотрю, в каком состоянии он поступил в больницу. А сейчас он активный. Думаю, сейчас протонная терапия, а дальше мы выйдем в ремиссию», — рассказывает мать Артема Зайцева.

Артем действительно стал больше двигаться, меньше жалуется на усталость. А порой — даже бегает в детской комнате, гоняет мяч.

Но квот на бесплатное лечение сейчас нет, и курс надо оплатить. Многодетной семье из Ростовской области необходимо собрать два миллиона триста тысяч рублей.

«Это очень огромная сумма для нашей семьи. Своими силами просто невозможно ее собрать. Конечно, я надеюсь, что есть добрые люди, которые нам помогут», — поделилась мама Артема Анжелика.

Им очень нужна помощь зрителей Пятого канала. В семье пять детей. Разлука дается очень тяжело. Но все они верят, что долгая и тяжелая история болезни Артема — завершится выздоровлением, и он сможет увидеть Петропавловскую крепость, которую пока собирает из пазлов. Прогулки мальчику разрешат только, когда закончится протонная терапия.

Тема:
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