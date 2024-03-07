Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении
Удар по укреплениям противника был нанесен расчетом гаубицы «Мста-Б».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru
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Последняя информация из зоны спецоперации: на купянском направлении наши артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ. Получив информацию о расположении врага от разведки, расчет гаубицы «Мста-Б» нанес удар по укреплениям противника с дистанции в 30 километров. Контроль и корректировку осуществляли с помощью беспилотника.
А под Авдеевкой, российские танкисты уничтожили позицию миномета и опорный пункт боевиков. В этом районе враг пытался перегруппироваться после отступления и подтянуть резервы. Но экипажи модернизированных Т-72 не позволили им этого сделать.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале СВО было принято после того, как власти ЛНД и ДНР на фоне участившихся обстрелов с украинской стороны попросили о помощи Москву.
Ранее 5-tv.ru писал, что будет с линией обороны ВСУ после бегства из Авдеевки.
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