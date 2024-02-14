Нетаньяху пообещал масштабные действия в Рафахе после эвакуации населения

Израиль будет сражаться до полной победы и предпримет масштабные действия в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

«Мы будем сражаться до полной победы, и это включает в себя мощные действия и в Рафахе — после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий», — написал политик.

Он отметил, что уже освобождено 112 заложников. Это стало возможным благодаря сильному военному давлению и жестким переговорам.

Нетаньяху требует, чтобы ХАМАС отказались от своих «бредовых» требований. Как только боевики послушаются Израиль, тогда еврейское государство сможет продвигаться дальше, подчеркнул премьер.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты Al Jazeera попали под обстрел в Газе.