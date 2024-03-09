Обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 36 0

Персонал и пациентов медучреждения эвакуировали в безопасное место. Что известно об инциденте?

Обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Киевский режим пытался атаковать Курс беспилотниками. Обломок сбитого средствами ПВО летательного аппарата упал на крышу поликлиники, расположенной на улице Союзная. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, повреждено 22 квадратных метра кровли.

«Пострадавших нет. Из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

На месте инцидента работает министр здравоохранения региона Екатерина Письменная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Таганроге отразили массовую атаку украинских беспилотников.

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Обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске

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