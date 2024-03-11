Нетаньяху назвал возможные сроки завершения операции в секторе Газа

ЦАХАЛ, говорит он, уничтожил три четверти сил ХАМАС.

Военная операция Израиля против боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться через месяц или два. Об этом изданию Politico заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Они займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — сказал он.

Нетаньяху отметил, что ЦАХАЛ уничтожил три четверти сил палестинского движения. Он также сказал, что в период Рамадана огонь не прекратится, если ХАМАС не решит отпустить оставшихся заложников.

Кроме того, подвижек в вопросе переговоров пока не наблюдается, добавил премьер. А некоторые арабские лидеры, по его мнению, и вовсе молча одобряют продолжение операции в секторе Газа.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха коробок с гумпомощью.