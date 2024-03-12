Секретный ингредиент: шеф-повар Калер назвал три лучших рецепта блинов

С 11 марта в России началась масленичная неделя. Любителям блинов праздник будет особенно приятен.

Шеф-повар Антон Калер в беседе с изданием Lenta.ru рассказал о трех лучших рецептах блинов. Самое главное — нужно добавить небольшое количество кипятка в готовое тесто, чтобы оно стало теплым.

Рецепт классических блинов, по мнению повара, таков: три яйца, пол-литра молока, мука на глаз, капля растительного масла, ложка сахара и щепотка соли. Консистенция должна быть похожа на жидкую сметану.

Французский десерт — блины «Креп Сюзетт»

www.globallookpress.com / gourmet-vision

Очень ароматные цитрусовые блины. Блинчики «Креп Сюзетт» на вкус, как обычные блины, но тут особенность во внешнем виде и необычном ингредиенте. Блины сворачивают треугольниками и пассируют апельсиновыми дольками или апельсиновым соком. Можно добавить чуть ликера. Если их заказать в ресторане, то скорее всего блины сделают с коньяком и добавят шарик мороженого.

«Сначала запекаются блины, затем они сворачиваются в треугольники и эти треугольники на сковородке быстро припускаются в апельсиновом фрэше, с цедрой, можно с добавлением меда, тростникового сахара, специй, например, корицы или ванили и добавляется чуть-чуть чего-нибудь крепкого», — объяснил Калер.

Блины «Пьяная вишня»

Блины на основе десерта «Пьяная вишня» — один из любимых рецептов шеф-повара. Эти блинчики также сначала пекутся, как классические. Но вся изюминка в начинке. Готовится крем на основе творожного сыра, сливок, сахарной пудры и ванили.

«Свежезамороженная вишня, немного воды, сахар, можно добавить корицы (отличное сочетание с вишней), „затянуть“ это все кукурузным крахмалом (перед этим крахмал обязательно нужно развести в холодной воде до консистенции соуса) и в конце добавить в вишню немного алкоголя. Сочетание потрясающее», — отмечает повар.

Блины-мешочки

www.globallookpress.com / MFA Russia

Эти блины можно сделать на кефире. Так десерт получится очень нежным. Также нужно взять лук-резанец и ошпарить его, чтобы он стал мягким. Когда блин запекается этим луком, его нужно обмотать, чтобы получился мешочек.

Внутрь мешочков можно положить творожный сыр с копченной утиной грудкой и розой. Или же начинку можно сделать такую: слабосоленый лосось, творожный сыр, немного каперсов, сок лайма. Подавать можно с красной икрой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что верующим категорически нельзя делать на Масленицу.