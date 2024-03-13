Москалькова обратится в ООН для защиты россиян на выборах президента России в Латвии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Москалькова обратится в ООН для защиты россиян на выборах президента РФ в Латвии

Москалькова обратится в ООН для защиты россиян на выборах президента России в Латвии

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Выборы президента России 2024

Омбудсмен возмущена намерениями латвийских властей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на решение руководства Латвии относительно выборов президента России. Она возмущена намерением помешать российским гражданам проголосовать путем ограничения доступа в посольство в Риге.

«Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой предотвратить грубое нарушение основополагающих принципов Всеобщей декларации прав человека», — написала Москалькова в Telegram-канале.

Информацию о дополнительных проверках всех въезжающих в Латвию и находящихся на территории страны иностранцев, в первую очередь россиян, распространило латышское гостелерадио. Журналисты ссылались на данные главы латвийской пограничной службы Гунтиса Пуятса.

Так, во время проведения выборов президента России ведомство будет активно сотрудничать с полицией. Кроме того, он подчеркнул, что «ряд лиц может утратить право на пребывание в Латвии».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти откроют избирательный участок на границе с Эстонией.

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