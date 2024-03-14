Досрочное голосование завершается в России
В нем уже приняли участие около 1,5 миллиона человек.
Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Сегодня завершается досрочное голосование на выборах президента. Оно было организовано в 42 регионах.
В нем уже приняли участие около 1,5 миллиона человек. Это жители отдаленных и труднодоступных районов, моряки на судах, которые уйдут в плавание, смотрители маяков и персонал полярных станций, оленеводы и лесники.
Также досрочно смогли проголосовать и жители новых регионов. Причем явка там, по данным ЦИК, высокая — например, в ДНР она почти 50%.
Удобная и безопасная работа передвижных избирательных комиссий была организована и для наших военных, выполняющих задачи в зоне специальной операции. А также для тех, кто проходит службу за границей — уже проголосовали представители миротворческого контингента в Карабахе и российской группировки войск в Сирии.
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