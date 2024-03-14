Важный выбор: как идет подготовка к голосованию в регионах России
У россиян будет три дня для того, чтобы отдать свой голос.
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Избирательные участки откроются уже завтра. У россиян будет три дня для того, чтобы отдать свой голос. В таком формате выборы президента проходят впервые.
Следить за процессом будут делегации из 36 стран, а также пяти международных организаций. Будут и наблюдатели от партий, и общественники. Как к выборам готовятся в Петербурге и других регионах страны, — в материале корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.
Три дня в круглосуточном режиме отсюда можно будет следить за тем, как в Петербурге проходят выборы. В центре общественного наблюдения — любой желающий в режиме онлайн или в записи — сможет увидеть «картинку» с избирательных участков.
«Для этого в центре оборудовано 50 автоматизированных рабочих мест. Надо подать заявку на электронную почту центра общественного наблюдения не позднее, чем за два часа до предполагаемого времени посещения центра», — подчеркнула председатель общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова.
В Северной столице все готово к главным выборам большой страны.
«Всего в Петербурге будут работать почти две тысячи участков. На них смогут проголосовать три миллиона восемьсот тысяч избирателей, зарегистрированных в Северной Столице. И еще 228 тысяч туристов, которые будут в эти дни на берегах Невы», — добавил корреспондент.
На каждом избирательном участке — будут использоваться технологии кьюар-кодов. Программа проверки для протоколов участковых избирательных комиссий поможет избежать человеческих ошибок. Подробности- в репортаже.
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