Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева оценила удобство ДЭГ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 30 0

Оказалось, что звезда спорта не первый раз пользуется системой.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева оценила удобство ДЭГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

Тема:
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и воспользовалась системой электронного голосования, сообщает ТАСС.

Зайцева высоко оценила удобство ДЭГ и сообщила, что и раньше использовала электронное голосование для волеизъявлеия на выборах.

«Это самый удобный вариант», — сказала она.

Также Зайцева поделилась с членами штаба воспоминаниями о поддержке со стороны болельщиков во время Олимпиады 2014 в Сочи.

«Хочу привести пример, когда были Олимпийские игры в Сочи, и у нас был подъем — коридор, и с двух сторон стояли болельщики. Была огромнейшая поддержка, особенно (потому что) эти Олимпийские игры у нас проходили, когда ощущалась поддержка всей страны», — рассказала она РИА Новости.

Звук трещоток поклонников, по ее ощущениям, напоминал тогда звуковую волну, исходящую из большого динамика.

«Бежишь по этому коридору — и эта вся вибрация через тебя проходит, у меня аж мурашки», — резюмировала Зайцева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свой голос на выборах президента России уже отдал глава МИД России Сергей Лавров.

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