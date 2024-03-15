Гурцкая, Бабкина, Михайлов: российские звезды проголосовали на выборах президента
Стас Михайлов выступил на избирательном участке в Омске
Фото: Кулинчик Олеся / ТАСС
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Не все приходили на участки лично, некоторые воспользовались технологиями онлайн-голосования.
Жители Омска, пришедшие голосовать на один из избирательных участков города, сегодня неожиданно попали на импровизированный концерт Стаса Михайлова. Известный певец находится на гастролях и решил принять участие в выборах по месту нахождения. Но там его встречали поклонники и местные артисты. Так что пришлось исполнить свой главный хит.
«Громче, девчонки! Для тебя — рассветы и туманы», — исполнил Михайлов.
ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru
Известно также, что штаб по наблюдению за выборами в Москве сегодня посетил Художественный руководитель театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов. Находясь в штабе, он проголосовал с помощью ДЭГ и отметил, что эта технология очень удобна.
«Выбор сделан!» — написала в своем Telegram-канале Надежда Бабкина и опубликовала снимок, как опускает бюллетень в урну.
Певица особенно акцентировала внимание на уровне технической оснащенности на избирательных участках в столице. Она призвала россиян последовать ее примеру и принять участие в голосовании.
Агентство ТАСС также сообщает, что певица Диана Гурцкая посетила московский штаб по наблюдению за выборами, расположенный на улице Тимура Фрунзе. Она также отдала свой голос на выбранного кандидата.
Народный артист РФ Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента России. Он отметил, что ДЭГ — это удобно и понятно. Буквально несколько действий, и голос отдан.
Ранее 5-tv.ru писал, что мировые СМИ следят за ходом выборов президента России.
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