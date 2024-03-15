Зарубежный взгляд: мировые СМИ следят за ходом выборов президента России

Эфирная новость 14 0

Sana: в Европе и США россиянам создают преграды для участия в выборах президента

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Западная пресса отмечает рост российской экономики перед выборами.

О беспрецедентном давлении, которое европейские страны и США пытаются оказать на российских граждан за рубежом, создавая всевозможные преграды для участия в выборах, включая запугивания и угрозы, пишет сегодня сирийское агентство Sana.

Надо отметить, внимание мировой прессы приковано к России, и новые заголовки появляются практически каждую минуту. Так, Bloomberg пишет, что наша страна подошла к выборам «в хорошей форме», имея в виду экономический рост. Агентство отмечает, что бедность и безработица находятся на рекордно низком уровне, зарплаты растут, а рубль стабилизировался, несмотря на западные санкции. Эксперты заключают, что экономические показатели за начало года уже оказались выше прогнозов.

Ранее 5-tv.ru писал, что избирательные участки по всей России открыли свои двери.

Тема:
Выборы президента России 2024
15 мар
В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами
15 мар
Проголосовать на ощупь: на избирательных участках оборудовали кабинки для маломобильных граждан
15 мар
Для кого-то впервые: избирательные участки по всей России открыли свои двери
15 мар
Песков рассказал о своем участии в голосовании на выборах президента России
15 мар
Российский экипаж МКС принял участие в голосовании на выборах президента
15 мар
Более 1,5 млн человек в Москве проголосовали на выборах Президента России
15 мар
На Камчатке молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе: «Сделали двойной выбор»
15 мар
Жители Дальнего Востока и Сибири активно голосуют в первый день выборов
15 мар
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Зайцева оценила удобство ДЭГ
15 мар
На выборах в Москве уже 1 млн человек воспользовались электронным голосованием
+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.64
0.10 100.26
0.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 март...

Последние новости

14:37
Российским медикам в сельской местности повысят размер социальных выплат
14:35
Зарубежный взгляд: мировые СМИ следят за ходом выборов президента России
14:20
Полет нормальный: операторы дронов смогут общаться с экипажами самолетов
14:18
Определен дизайн поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
14:10
В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами
14:03
Проголосовать на ощупь: на избирательных участках оборудовали кабинки для маломобильных граждан

Сейчас читают

«Первый раз такое»: что случилось с Добронравовым, отменившим все спектакли
«Историю Дианы мы помним хорошо»: Захарова отреагировала на исчезновение Кейт Миддлтон
«Нас постигло большое горе»: умершей актрисе так и не смогли поставить диагноз
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок