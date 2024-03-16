«Если не хочет вернуться»: какие ограничения наложат на Ефремова в случае УДО

При досрочном освобождении существуют определенные тонкости.

Советский и российский актер Михаил Ефремов в 2020 году попал в скандал, навсегда изменивший его жизнь. Артист стал виновником смертельного ДТП, после чего был отправлен отбывать наказание в колонию в течение семи с половиной лет.

Однако уже этой весной артист может рассчитывать на досрочное освобождение (УДО). Столкнется ли Ефремов с проблемами в случае преждевременного выхода на свободу, 5-tv.ru подробно рассказали эксперты.

Ограничение действий

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Личный архив Евгения Завалькова; 5-tv.ru

Вице-президент коллегии адвокатов города Москвы Аркадий Завалько отметил, что решение об УДО принимается судом по ходатайству либо самого осужденного, его защитников, либо же администрации колонии. Как рассказывал защитник артиста Юрий Падалко, они подадут ходатайство в конце марта — после «запустится» весь процесс.

«Когда суд примет решение об освобождении заключенного, то он наложит определенные ограничения на него», — объяснял он.

Например, актер не сможет покидать место жительства в определенный период времени. Также он будет обязан регулярно «отмечаться» в уголовно-исполнительной инспекции с определенной периодичностью — обычно такая процедура проводится раз в месяц.

Как заметил Завалько, это основные ограничения, которые накладываются на человека УДО. Главной трудностью может оказаться «комендантский час» — артист в позднее время, как правило, с десяти часов вечера до девяти часов утра, будет обязан оставаться в жилом помещении.

«К нему могут приходить, проверять его. Если он нарушит условия условно-досрочного освобождения, то ему неотбытую часть наказания снова заменят на реальный срок. В том числе ему могут запретить посещать какие-то заведения, где распивают спиртные напитки в этот же период времени. Понятно, что он не имеет права совершать уголовно-наказуемые либо административные правонарушения. Поэтому это тоже может быть основанием для изменения неотбытой части наказания на реальную часть наказания», — рассказал эксперт.

Кроме того, он также подчеркнул, что Ефремов в случае освобождения по УДО не сможет на длительный период времени покидать территорию страны без специального разрешения. Но все будет зависеть от того, какие ограничения наложит суд при решении его условно-досрочно освободить, заключил Падалко.

«Несвободная» жизнь

Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС; 5-tv.ru

Адвокат и кандидат юридических наук Андрей Некрасов подтвердил, что заслуженный артист России будет обязан неукоснительно соблюдать законодательство. И в особенности — не допускать новых противоправных действий.

«Иначе государство в лице соответствующего прокурора по собранным материалам может выйти в суд уже по месту жительства Михаила Олеговича с ходатайством о замене условно-досрочного освобождения для отбытия вновь в исправительном учреждении», — поделился специалист.

Он рассказал, что человек с судимостью, как у Ефремова, часто испытывает сложности при трудоустройстве. Конечно, жизнь артиста связана с культурой и театральной деятельностью, однако если бы актер попытался стать курьером или водителем, он бы, скорее всего, получил отказ от работодателя.

У знаменитости могут возникнуть проблемы и с получением охотничьего оружия или оружия для самообороны. Что же касается разрешения на выезд из страны, после истечения срока условий досрочного освобождения Ефремов будет восстановлен в правах.

Однако Михаил Олегович в случае досрочного освобождения будет обязан исполнять условия, определенные судом. В особенности актер должен следить за своим поведением и не участвовать в конфликтах, в особенности, не провоцировать их и не «наносить удар первым» — иначе он снова отправится отбывать срок.

«То есть тут ничего сверхъестественного: как мы в обычной жизни должны воздержаться от такого противоправного поведения, так и он, в особенности, если не хочет вернуться в места не столь отдаленные», — рассказал Некрасов.

Личностный кризис

Ефремов может столкнуться не только с юридическими трудностями. Психолог Александра Миллер считает, что человек, переживший подобное, однозначно будет сломлен.

Кроме того, по мнению эксперта, актер вероятнее всего не единожды пересмотрел свою жизнь «вдоль и поперек». В тот же момент возможно, что знаменитость вернется к злоупотреблению спиртными напитками. Могут повлиять «потеря ориентиров» и преклонный возраст.

Вполне вероятно, что причиной трагедии стал личностный или творческий кризис звезды экранов. Особое пристрастие к алкоголю не могло появиться на «ровном месте», убеждена Миллер.

«Скорее всего, там какая-то психологическая проблема есть, которую пытаются залить алкоголем. Поэтому вот насколько он смог, будучи таких в местах не столь отдаленных, это все пересмотреть и насколько он сможет заново выстроить свою жизнь — это большой вопрос. Я больше склонна думать о том, что он, скорее всего, будет так же, продолжать употреблять алкоголь, если даже не сильнее», — поделилась мнением эксперт.

Она также объяснила, что творческие люди, особенной с тягой к спиртному, часто подвержены депрессивным состояниям. Однако пережитый опыт и переосмысление, возможно, станут для него вдохновением.

© РИА Новости / Красильников Станислав; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

Поддержка родственников, друзей, детей и всех близких будет для артиста невероятно важна. «Теплота человеческих отношений» положительно скажется на жизни Ефремова и поможет ему социализироваться после тюрьмы.

«Это тоже очень немало важный фактор. Потому что в мощную депрессию можно уйти тогда, когда человек исключен из социума. Он чувствует себя потерянным», — рассказала психолог.

День, изменивший все

Трагедия как для семьи погибшего, так и для самого виновника случилась 8 июня 2020-го. Поздно вечером на Смоленской площади в Москве столкнулись два автомобиля.

По версии следствия, Ефремов, находясь в алкогольном опьянении, сел за руль своей машины. Не справившись с управлением, актер на полной скорости влетел во встречное транспортное средство.

К несчастью, водителя — курьера Сергея Захарова — медикам спасти не удалось. От полученных в аварии травм мужчина скоропостижно скончался в больнице.

Как известно, после ДТП общественность разделилась на два лагеря: одни стали защищать артиста и оправдывать его, а другие откровенно озлобились на Ефремова. Сильно повлиял тот факт, что сразу после аварии актер не осознавал, что с ним происходит, находясь под воздействием спиртного.

Очевидцам пришлось разъяснять виновнику инцидента, что он фактически «убил человека». Защищать артиста сперва стал Эльман Пашаев — адвокат не с лучшей репутацией.

Сперва его подопечный подписал признательные показания, а затем обратился к семье Захарова с извинениями. Однако полной неожиданностью стало следующее — артист вскоре отказался от своих слов.

«Переобуваясь» на ходу

Работа адвоката и его линии защиты вызывала вопросы — специалист то и дело менял свою тактику работы, избирая весьма странные пути. Сперва Пашаев утверждал, что причиной ДТП стали действия Ефремова, а после заверял, что артист и вовсе отсутствовал в машине.

Затем же появились версии, что актер якобы сидел на заднем сидении, пока за рулем был специальный каскадер. Позже не смогли дать и четких показаний свидетели Александр Кобец и Андрей Гаев.

«Фокусы» были и со здоровьем артиста, которому на последних заседаниях постоянно становилось плохо. Например, 11 августа знаменитость чудом пережил инсульт, из-за чего сперва Ефремова пришлось нести на судебный процесс, а после госпитализировать.

Кандидат медицинских наук Роман Пиямов тогда отметил, что актер вполне мог симулировать. Об инсульте, как отмечается, действительно и не шло речи.

Михаилу Олеговичу диагностировали транзиторную ишемическую атаку. Затем звезда экранов заметно «оживился», однако появились проблемы с памятью — артист часто терялся в воспоминаниях.

Вынесение приговора

Дело как будто бы намеренно растягивали: усложняли ситуацию и «разборки» двух адвокатов. Александр Добровинский в своих заявлениях не раз утверждал, что Пашаев и его клиент откровенно издеваются над потерпевшими.

Защищающий артиста специалист же обвинял того в «подлоге улик». Ефремов внезапно для всех «поставил точку» в сложном и долгом процессе, полностью признав вину.

«Я признаю вину, искренне раскаиваюсь во всем. Если это сделал я», — заявил актер.

Суд постановил, что следующие восемь лет звезда должен провести в колонии общего режима. Однако пошатнувшееся здоровье, положительные характеристики, наличие малолетних детей и зачет периода домашнего ареста привели к тому, что срок уменьшился на полгода.

В качестве компенсации с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего. Остальным потерпевшим актер выплатил по одному рублю, как и было заявлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Ефремова опроверг информацию об обращении в суд для УДО.