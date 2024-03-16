Какие претензии к президенту страны есть у местного политика?

После интервью президента Франции Эммануэля Макрона важно восстановить правду и больше не допускать лжи о конфликте на Украине. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Вчера вечером всего за 30 минут Макрон произнес не менее восьми безумных вещей и вопиющей лжи о конфликте на Украине», — написал политик.

Филиппо отметил, что после интервью президента очень важно восстановить истину. Это нужно для того, чтобы «избежать смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничений свободы и войны».

Политик подчеркнул, что речь идет о Минских соглашениях и о реальной степени угрозы, а также о выделяемых Незалежной деньгах.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в в Кремле прокомментировали заявления Макрона про Украину.