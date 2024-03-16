Явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования составила 82%

Проголосовали более 3,8 миллиона человек.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra
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Явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже превысила 82% на момент 11 утра. Таким заявлением поделились Минцифры РФ в своем официальном Telegram-канале.
«Свои голоса на платформе отдали 3,8 миллиона человек», — сообщили в ведомстве.
Пока что статистика показала, что большинство избирателей, проголосовавших на платформе ДЭГ, находятся в Камчатском (91%) и Алтайском (84%) краях. Третье место с результатом в 80% разделили Курская, Липецкая, Свердловская, Белгородская, Томская и Вологодская области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах президента с учетом ДЭГ превышает 38%.
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