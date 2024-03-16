ЦИК: явка на выборах президента с учетом ДЭГ превышает 38%

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Всероссийское голосование проходит в штатном режиме.

ЦИК: явка на выборах президента с учетом ДЭГ превышает 38%

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Явка на выборах российского лидера составила 38,35% с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования — Прим. ред.). Об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев.

«Явка избирателей вчера была, на мой взгляд, очень хорошая. Вместе с дистанционным электронным голосованием, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», — сообщил он, упомянув, что всероссийское голосование проходит в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера.

Тема:
Выборы президента России 2024
16 мар
Народный артист РФ Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ
16 мар
Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера
16 мар
Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 36,5%
16 мар
Военные и члены их семей проголосовали на выборах президента России
16 мар
Вице-спикер Госдумы Кузнецова проголосовала на выборах президента
16 мар
Голосование на выборах президента прошло в самом высокогорном селе Европы
16 мар
Член избиркома в Ижевске попыталась залить зеленкой КОИБ
16 мар
Захарова высмеяла Мишеля за раннее подведение итогов выборов
16 мар
Антонов указал на невозможность срыва голосования в США «перебежчиками» из России
16 мар
Легенды отечественного хоккея проголосовали на выборах президента в Норильске
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
Жилищный вопрос: нужно ли открывать депозит на покупку недвижимости
11:37
«Единства нет»: Антонов указал на раскол стран G7 насчет изъятия активов России
11:21
У народного артиста России Сергея Маковецкого украли 200 тысяч рублей в отеле
11:11
Два человека погибли при обстреле Белгорода украинскими боевиками
11:05
ЦИК: явка на выборах президента с учетом ДЭГ превышает 38%
10:49
Разваливаясь на лету: в США Boeing 737 приземлился без части внешней обшивки

Сейчас читают

«Она является слабой стороной»: придется ли Mia Boyka платить полмиллиарда за права на свои песни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок