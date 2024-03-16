ЦИК: явка на выборах президента с учетом ДЭГ превышает 38%

Явка на выборах российского лидера составила 38,35% с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования — Прим. ред.). Об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев.

«Явка избирателей вчера была, на мой взгляд, очень хорошая. Вместе с дистанционным электронным голосованием, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», — сообщил он, упомянув, что всероссийское голосование проходит в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера.