ЦИК: явка на выборах президента с учетом ДЭГ превышает 38%

Всероссийское голосование проходит в штатном режиме.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Явка на выборах российского лидера составила 38,35% с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования — Прим. ред.). Об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев.
«Явка избирателей вчера была, на мой взгляд, очень хорошая. Вместе с дистанционным электронным голосованием, с людьми, проголосовавшими дистанционно, явка составила 38,35%», — сообщил он, упомянув, что всероссийское голосование проходит в штатном режиме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера.
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