Лидер ЛДПР Слуцкий проголосовал на выборах президента России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 40 0

Идет второй день голосования на выборах главы государства.

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Лидер ЛДПР и один из кандидатов на пост главы государства Леонид Слуцкий принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщает Telegram-канал партии.

«Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах Президента России», — говорится в сообщении.

Политик пришел на избирательный участок вместе со своей мамой.

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: действующий глава страны Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Утром 16 марта явка с учетом дистанционного электронного голосования составляет 38,35%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова проголосовала на выборах президента России.

Тема:
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