Лидер ЛДПР Слуцкий проголосовал на выборах президента России

Идет второй день голосования на выборах главы государства.
Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru
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Лидер ЛДПР и один из кандидатов на пост главы государства Леонид Слуцкий принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщает Telegram-канал партии.
«Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах Президента России», — говорится в сообщении.
Политик пришел на избирательный участок вместе со своей мамой.
Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: действующий глава страны Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Утром 16 марта явка с учетом дистанционного электронного голосования составляет 38,35%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова проголосовала на выборах президента России.
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