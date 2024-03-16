Ветеран труда проголосовала на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге

97-летняя ветеран труда Рената Силлер приняла участие в выборах президента Российской Федерации. Она пришла проголосовать лично на участок в Калининском районе северной столицы, сообщает корреспондент 5-tv.ru.

«Не пропускаю никогда, хожу голосовать каждый раз. Мне уже 97 лет», — сообщила она.

Внуки и даже правнуки Ренаты Силлер уже проголосовали вместе с ней. У ветерана труда также подрастает праправнучка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Ф. Скляр и Сергей Карякин проголосовали на избирательном участке в ДНР. Знаменитости посетили прифронтовой город, где пообщались с местными жителями и дали импровизированный концерт.