Ветеран труда проголосовала на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 50 0

Женщина поделилась, что она никогда не пропускает выборы, несмотря на солидный возраст — 97 лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

97-летняя ветеран труда Рената Силлер приняла участие в выборах президента Российской Федерации. Она пришла проголосовать лично на участок в Калининском районе северной столицы, сообщает корреспондент 5-tv.ru.

«Не пропускаю никогда, хожу голосовать каждый раз. Мне уже 97 лет», — сообщила она.

Внуки и даже правнуки Ренаты Силлер уже проголосовали вместе с ней. У ветерана труда также подрастает праправнучка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Ф. Скляр и Сергей Карякин проголосовали на избирательном участке в ДНР. Знаменитости посетили прифронтовой город, где пообщались с местными жителями и дали импровизированный концерт.

Тема:
Выборы президента России 2024
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