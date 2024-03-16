Ветеран труда проголосовала на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге

Женщина поделилась, что она никогда не пропускает выборы, несмотря на солидный возраст — 97 лет.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
97-летняя ветеран труда Рената Силлер приняла участие в выборах президента Российской Федерации. Она пришла проголосовать лично на участок в Калининском районе северной столицы, сообщает корреспондент 5-tv.ru.
«Не пропускаю никогда, хожу голосовать каждый раз. Мне уже 97 лет», — сообщила она.
Внуки и даже правнуки Ренаты Силлер уже проголосовали вместе с ней. У ветерана труда также подрастает праправнучка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Ф. Скляр и Сергей Карякин проголосовали на избирательном участке в ДНР. Знаменитости посетили прифронтовой город, где пообщались с местными жителями и дали импровизированный концерт.
- 16 мар
- Продолжится жесткая политика? Как изменится курс рубля после выборов
- 16 мар
- «Обратный эффект»: как провокации повлияют на ход выборов президента в России
- 16 мар
- Лидер ЛДПР Слуцкий проголосовал на выборах президента России
- 16 мар
- Мишустин проголосовал на выборах президента России на платформе ДЭГ
- 16 мар
- Мария Захарова проголосовала на выборах президента России
- 16 мар
- Явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования составила 82%
- 16 мар
- Более 1,6 миллиона избирателей стали победителями «Миллиона призов» в Москве
- 16 мар
- ЦИК: явка на выборах президента с учетом ДЭГ превышает 38%
- 16 мар
- Народный артист РФ Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ
- 16 мар
- Более 3,1 миллиона избирателей проголосовали в Москве к утру 16 марта
Читайте также
75%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?