Почти 4,3 миллиона человек проголосовали в Москве за первые два дня выборов

Второй день голосования на выборах президента России в Москве завершен. В 20:00 закрылись избирательные участки, за порядком на них в ночное время продолжат следить наблюдатели видеоцентра.

«За два на выборах президента России в столице проголосовали почти 4,3 миллиона человек. Большая часть из них проголосовала электронно, около 3,2 миллиона. Еще порядка 1,1 миллиона проголосовали с помощью бумажных бюллетеней», — заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалев.

Зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут заявил, что в целом голосование проходит без существенных нарушений. Однако на одном из избирательных участков была предпринята попытка помешать волеизъявлению граждан.

«Мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования. К счастью, ему это не удалось. Не исключено, что гражданин поддался на угрозы мошенников, которые сейчас звонят и рассылают смс-сообщения с угрозами. Поэтому я призываю москвичей не реагировать на такие провокации и при необходимости обращаться за помощью на горячую линию сервиса „Перезвони сам“ по телефону 8 495 870-35-94. Также всегда можно обратиться в Штаб», — рассказал он.

Он также напомнил, что любые попытки повлиять на ход голосования, помешать работе избиркомов или осуществлению избирательных прав граждан грозят уголовной ответственностью.

В свою очередь Ковалев также добавил, что в целом голосование проходит спокойно. На некоторых участках наблюдаются небольшие очереди — это связано с беспрецедентным интересом москвичей к выборам.

«Мы ожидаем, что завтра на участках будет еще больше людей. Так всегда происходит в последний день голосования. Напоминаю, что москвичи с полной учетной записью на mos.ru всегда и в любое время до 20:00 17 марта могут проголосовать онлайн. Это быстро и удобно!» — добавил он.

Он также рассказал, какими средствами обеспечивается безопасность системы электронного голосования. Так, в ходе голосования на некоторых избирательных участках происходят провокации, в ходе которых пытаются испортить бумажные бюллетени, лежащие в урнах.

Система дистанционного электронного голосования защищена от подобной «порчи» бюллетеней. Благодаря технологии блокчейн в московской системе электронного голосования реализована и активно используется возможность распределенного хранения информации.

То есть все транзакции хранятся децентрализованно: не на одном сервере, а на нескольких защищенных серверах в разных местах. Это гарантирует сохранность и неизменность информации.

Онлайн- и очное голосование на выборах президента России проходит впервые в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Отдать свой голос онлайн можно даже после закрытия участков по прямой ссылке на elec.mos.ru.