Участие в выборах президента принял 108-летний житель Волгограда

Сотруднице избиркома, пришедшей к нему домой, показали семейный альбом.
Фото, видео: Telegram / Официальный канал администрации Волгограда / volgadmin
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Житель Волгограда Иван Пелих, которому сейчас 108 лет, проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Накануне выборов президента России (Пелих — Прим. ред.) известил участковую избирательную комиссию № 502 о своем желании проголосовать на дому», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудница участковой избирательной комиссии, следует из видео, звонит в домофон, заходит в квартиру и предоставляет мужчине 1916 года рождения бюллетень. Затем бланк был опущен в переносную урну.
Показан и старинный семейный альбом. Сотрудница избиркома смогла увидеть, как 108-летний Пелих выглядел в молодости.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что итоговая явка на второй день выборов президента превысила 58%.
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