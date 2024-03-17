«За стабильность»: как жители новых регионов России голосуют на выборах президента

Несмотря на сложную обстановку и попытки террористических атак со стороны киевского режима, граждане семьями приходят на избирательные участки. Что они рассказывают?

Трехдневным мартовским голосованием новые регионы завершают свою политическую интеграцию в состав Российской Федерации. Как это происходит, увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

На груди — бронежилет, а внутри инкассаторского пикапа — избирательная урна. Выборы в экстремальном стиле на улицах Авдеевки, которую освободили пару недель назад. Здесь больше никто не боится: ни те, кто голосует, ни те, кто собирает голоса.

Это историческое событие. Донбасс, Запорожье и часть Херсонской области выбирают президента своей страны — России. Больше тысячи избирательных участков и одна из самых высоких явок по стране. Избиратели стоят в очередях, чтобы отдать свой голос.

Юрий и Наталья Селины только что вернулись с избирательного участка. За кого голосовали, держат в секрете, но охотно сообщают, какие надежды возлагают на будущего главу государства.

«За стабильность. И мы верим, что она нас ждет. За котов в мешке мы не голосовали», — говорит Наталья.

Многие жители проголосовали досрочно. Причем, даже там, где раньше представить подобное мероприятие было невозможно. В самых обстреливаемых окрестностях Донецка. Там, где до сих пор летают вражеские дроны-камикадзе.

«Враг пытается любыми доступными средствами решить задачу срыва наших выборов. Понятно, что сорвать и дискредитировать не удастся никак. Потому что жители Донбасса свой выбор сделали давно и сейчас его еще раз подтверждают», — отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Конечно, ВСУ и в эти дни пытаются помешать волеизъявлению россиян. В Херсонской области снаряд ударил прямо в избирательный участок. Есть раненые члены комиссии, избиратели не пострадали. В Луганске из-за угрозы обстрела эвакуировали 11 избирательных комиссий вместе с голосующими. Потом вернули. Но местные жители настроены оптимистично. Голосовать приходят даже с детьми.

«Я сказала деткам: «Пойдем проголосуем, чтобы выбрать будущее для вас», — рассказывает многодетная мама Наталья Богданова.

Здесь помнят Украину, а именно то, что ее власти обещали сделать со всеми жителями, которые не подчинятся Киеву.

В Запорожской области стартовал пока только подомовой обход избирателей. Комиссия заходит в каждую квартиру. Необычный избирательный участок на колесах курсирует и по улицам Макеевки. Автобус оборудован абсолютно всем необходимым и принимает избирателей.

«Мы голосуем впервые. За президента Российской Федерации. Это очень здорово и почетно. Мы все очень рады и все как один здесь», — говорит одна из избирательниц Татьяна.

Среди избирателей на новых территориях и российские знаменитости. Так, в станице Ясиноватой проголосовали гроссмейстер Сергей Карякин, скрипач-виртуоз Петр Лундстрем, музыкант Рич и лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр.

«Счастлив, что сумел проголосовать именно здесь. Это сейчас рубеж нашей специальной военной операции. Я хотел здесь побывать и увидеть это своими глазами, а также поддержать наших людей, которые здесь живут и защищают наш русский мир», — поделился Скляр.

За процессом внимательно следят иностранные наблюдатели. Особенное внимание к выборам в Мариуполе, который возродили из пепла в кратчайшие сроки. Почти все участки открылись либо в восстановленных зданиях, либо в построенных заново. Вот директор школы вспоминает, какой вид был из этого окна всего полтора года назад.

«Все здесь конечно было изрыто, ископано, не было ни одного газона, который вы сейчас видите. Все сделано заново, все сделано качественно, мы уже второй год живем в таких вот условиях, я очень рада и благодарна!» — рассказала директор МБОУ «СШ № 7» Ольга Папазова.

А это — дома в соседнем квартале. Здесь камня на камне не осталось после боев.

Ходим по Мариуполю и удивляемся. Вот эта девятиэтажка и вот этот шестиэтажный дом — они же были разбиты напрочь. Вот тут, на самом верху, были огневые точки, от туда ВСУ стреляли в сторону парка. Здесь было все выгоревшее, все сплошь в отверстиях от осколков, а теперь смотрите, какой ремонт. Строители вполне заслуженно хвастаются работой, показывают нам фотографии — что было и как стало.

«До восстановления были разрушенные здания. Прилеты, сами видите», — рассказывает начальник участка строительства Юрий Петрик.

Восстановили даже старинную советскую архитектуру. Заново воссоздали лепнину на стенах, карнизы и заменили перекрытия. Филигранная работа специалистов со всей страны.

Инженер Юрий Петрик — из Таганрога. Он еще не голосовал. Но вечером, после работы, собирается доехать до участка вместе с коллегами. Нам этот человек признался, что голосует не столько за персоналии, сколько за мир и спокойствие на этой земле.