ВСУ пытались атаковать восемь регионов России с применением беспилотников

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Евгения Романова
Евгения Романова 8 0

МО: силы ПВО уничтожили 35 украинских БПЛА в небе над регионами РФ

ВСУ пытались атаковать восемь регионов России с применением беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Всего удалось перехватить 35 украинских дронов.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи и утра 17 марта пресекали попытки ВСУ атаковать российские регионы с применением беспилотников самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

Всего удалось перехватить 35 украинских дронов. Так, в небе над Краснодарским краем уничтожено 17 БПЛА, над Московской областью и Ярославской — по четыре, Белгородской и Курской — по три беспилотника, Калужской — два, а над Орловской и Ростовской — по одному.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска в Одессе ударили по нацформированиям «Лють» и «Цунами», а также цехам сборки беспилотников.

 

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