Путин прокомментировал смерть Навального*

Президент России Владимир Путин прокомментировал смерть блогера Алексея Навального* в колонии, где тот отбывал наказание за многочисленные и систематические нарушения российского законодательства.

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Но у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — подчеркнул глава государства, находясь в своем предвыборном штабе.

Блогер скончался 16 февраля 2024 года. В Управлении ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщали, что все произошло, когда Навальный прогуливался по территории колонии. Он внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Бригада скорой помощи лишь констатировала смерть.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму